CD&V Limburg laat Wouter Beke niet vallen: 'Zijn rol is niet uitgespeeld'

DroneMatrix, de Belgische aanbieder van automatische drones, gaat samenwerken met het Noors bedrijf Nordic Unmanned. Het Noors drone bedrijf is wereldwijd de marktleider in industriële dronetoepassingen en wordt nu aandeelhouder naast de stichters, de familie Vanwelkenhuyzen. "Voor DroneMatrix betekent dit een kapitaalinjectie die ons in staat stelt om onze ambitieuze plannen versneld te realiseren", aldus CEO Lander Vanwelkenhuyzen. Eerder pakte het bedrijf al uit met het project The 6th Network in samenwerking met de haven van Antwerpen. DroneMatrix biedt hierbij geautomatiseerde drones aan die vliegen binnen een bepaalde luchtlaag tussen 50 en 150m. De drones geven live beelden door via een 5G netwerk dat moet helpen bij onder andere het opsporen van zwerfvuil of het detecteren van olievlekken. De samenwerking met Nordic Unmanned zal Dronematrix in staat stellen om The 6th Network ook buiten de landsgrenzen uit te rollen. Om deze groei verder te realiseren zal het bedrijf het team van hooggekwalificeerde specialisten verder uitbreiden. Volgens Lander Vanwelkenhuyzen staat de drone-industrie op een belangrijk keerpunt. "De sector wordt volwassener. Dat resulteert in grote internationale projecten in binnen-en buitenland." Nordic Unmanned is de wereldleider op het gebied van drone-systemen en heeft operationele ervaring in meer dan 13 landen. DroneMatrix ziet met deze samenwerking een aantal nieuwe mogelijkheden zoals de geografische spreiding over Europa met zelfstandige drones. De dealwaarde bedraagt naar schatting 5 miljoen euro.