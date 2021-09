CD&V Limburg: "Probleemwolf moet weg of landbouwers nemen heft in eigen handen"

In Genk kunnen inwoners vanaf vandaag een fiets huren om op hun werk te geraken. Een gewone fiets huur je voor 5 euro per maand, een elektrische fiets kost 15 euro per maand. Vandaag, op de eerste dag van de Vlaamse Week van de Mobiliteit, werd de Genkse Fietsbibliotheek voor volwassenen geopend. De fietsbibliotheek wordt uitgebaat door fietspunt Portavida, een initiatief van De Springplank vzw, een organisatie die werk en ondersteuning op maat biedt aan mensen die moeilijk een job vinden op de gewone arbeidsmarkt. "Stad Genk zet al enkele jaren stevig in op duurzame mobiliteit, met tal van initiatieven. We willen nog meer Genkenaren op de fiets. De Fietsbibliotheek voor volwassenen is voor ons een bijzonder waardevol initiatief, om meerdere redenen. We reiken Genkenaren een helpende hand om makkelijk op hun werk te geraken, en dit met fietsen die geassembleerd werden in Limburg, door medewerkers van De Springplank vzw. De fietsbibliotheek wordt ook door hen uitgebaat. Een project om trots op te zijn," zegt Karel Kriekemans, schepen van Mobiliteit.