cd&v wil dat burgemeester Vandeput Alken en Diepenbeek overtuigt om toch te fuseren met Hasselt

De gemeente Oudsbergen wil de inheemse zwaluwpopulatie een duwtje in de rug geven. Zwaluwen vinden steeds moeilijker een broedplaats. Met een subsidie wil het gemeentebestuur inwoners stimuleren om de nesten te beschermen. “Zwaluwen zijn trekvogels die in het voorjaar nestelen aan stallen of andere gebouwen. Als landelijke gemeente beschikken we over heel wat geschikte leefomgevingen voor de verschillende zwaluwsoorten”, zegt Sara Nies, schepen van dierenwelzijn. “Spijtig genoeg verdwijnen meer en meer geschikte nestgelegenheden voor zwaluwen. Ook het voedselaanbod daalt door onder meer intensief pesticidengebruik. Hierdoor neemt het aantal huiszwaluwen, boerenzwaluwen en gierzwaluwen af.” Met een subsidie wil Oudsbergen inwoners stimuleren om zwaluwnesten te behouden. “We willen onze inheemse zwaluwpopulaties beschermen tegen verdere achteruitgang. De subsidie bedraagt 25 euro voor 1 tot en met 10 bezette nesten en 50 euro voor wie meer dan 10 bezette nesten op zijn terrein heeft”, zegt schepen Nies. De aanvrager moet de nesten beschermen tegen dieren zoals katten en er omzichtig mee omspringen. Zo mag hij bijvoorbeeld geen chemische pesticiden of lakverven in de buurt van een nest gebruiken. De subsidie kan worden aangevraagd via www.oudsbergen.be.