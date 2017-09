CD&V wil fiets centraal in volgende kiescampagne

Burgemeester De Vis maakt zich niet druk om de verontwaardigde reacties. Hij ligt er nog minder wakker van dat hij in het oog van een mediastorm terecht is gekomen omdat hij zich hardop afvraagt waarom de mensen zich zo druk maken om een exhibitionist. Hij is bij de volgende verkiezingen kandidaat om zichzelf op te volgen als burgemeester en doet dat vol vertrouwen. De mensen zeggen mij dat er toch geen alternatief is, zegt de man die in zijn gemeente door het leven stapt als de sheriff van Ham. Een portret van een Gentenaar die 30 jaar geleden zijn grote liefde volgde naar Limburg.