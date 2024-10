Cd&v en N-VA zetten beleid in Beringen samen verder

De onderhandelaars voor de vorming van een Vlaamse regering hebben de landing ingezet. De afschaffing van de provincies, de uitbreiding van de universiteit, de komst van de Einstein-telescoop, de afwerking van de Noord-Zuidverbinding en het stikstofakkoord zijn maar enkele hoofdstukken in het Vlaams regeerakkoord met een grote impact op Limburg. Het wordt de volgende dagen uitkijken naar wat de Limburgse onderhandelaars voor ons uit de brand hebben gesleept. Na de inhoud gaat alle aandacht naar de invulling van de ministerposten. En daar is het niet uitgesloten dat Limburg toch opnieuw drie ministers mag leveren. Net als in de vorige legislatuur zal dan één op drie ministers in de Vlaamse regering een Limburger zijn. 1. Zuhal Demir (N-VA, Genk)Bij N-VA is Zuhal Demir een certitude. Als N-VA als eerste een zware bevoegdheid mag kiezen (zo ging het toch bij de vorige Vlaamse regeringsvorming) dan krijgt Demir allicht Onderwijs en wordt ze vicepremier. Het enige wat haar uit de Vlaamse regering kan houden is de burgemeesterssjerp van Genk, maar dan moet N-VA op 13 oktober groter worden dan de CD&V van Wim Dries. 2. Jo Brouns (CD&V, Kinrooi)Bij CD&V twijfelt niemand eraan of Jo Brouns terugkomt. Hij was naast Sammy Mahdi het meest in beeld als onderhandelaar, reed voor zijn partij een goed parcours in de vorige legislatuur en haalde bij de Vlaamse verkiezingen in Limburg een uitstekende uitslag in vergelijking met andere provincies. Als hij de gemeenteraadsverkiezingen wint, zal hij zich in Kinrooi als burgemeester niet langer laten vervangen door Wim Rutten maar door Peter Nies. Van Brouns is geweten dat hij graag de bevoegdheden Landbouw en Milieu wil combineren, maar het staat vast dat de andere partijen het hem niet gaan gunnen om twee zo tegenstrijdige belangen onder één hoed te vangen. 3. Kris Verduyckt (Vooruit, Lommel)Na de desastreuze verkiezingsuitslag van Open VLD en de uittrede van Lydia Peeters als minister leek het er in eerste instantie op dat onze provincie al blij mocht zijn met twee excellenties. Maar aan de onderhandelingstafels van zowel de Vlaamse als de federale regeringen valt het talent op van Lommelaar Kris Verduyckt. Hij onderhandelt mee in vier commissies op Vlaams niveau en in twee federale. Geen enkele andere politicus is zo alomtegenwoordig. Binnen en buiten Limburg valt zijn naam de jongste dagen steeds vaker als kanshebber op een minister-post. De Standaard, die er wel van uit gaat dat vrouwen in de meerderheid zullen zijn in de Vlaamse regering, wijst hem vandaag de bevoegdheden Wonen en Energie toe. In de TVL-debatten in de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen, profileerde Kris Verduyckt zich als een rustige maar zelfverzekerde dossierkenner, allesbehalve een tafelspringer.