Cegeka en Citymesh bundelen krachten als vierde nationale telecomoperator

De Europese IT-groep Cegeka en de Belgische telecomoperator Citymesh slaan de handen in elkaar als vierde nationale operator. Dat maken beide partijen vandaag bekend. "Dankzij deze strategische samenwerking zijn we in staat om de expansie te accelereren, nieuwe innovaties uit te rollen en de échte integratie van 5G in de bedrijvenmarkt te realiseren", zeggen Stijn Bijnens, CEO van Cegeka, en Mitch De Geest, CEO van Citymesh.



De strategische samenwerking tussen Cegeka en Citymesh betekent een unieke kans op vlak van connectiviteit voor de industrie. Beide partijen benadrukken de noodzaak voor de ontwikkeling van steeds meer mobiele connectiviteitsoplossingen in de industrie en op maat van bedrijven. "Dit samengaan speelt daar op in met als troef de échte convergentie tussen telecom en IT. Beide ondernemingen zijn dan ook erg complementair aan elkaar", aldus Stijn Bijnens. "Dankzij deze krachtenbundeling wordt de vierde nationale operator opgericht, of met andere woorden de eerste échte industriële operator."

Unieke marktpositie

Deze stap bezorgt Cegeka en Citymesh een unieke positie in de B2B-markt (business-to-business, of handel tussen twee bedrijven). Het biedt mogelijkheden om geïntegreerde end-to-end oplossingen op maat van bedrijven te ontwikkelen. "Citymesh is al 15 jaar gespecialiseerd in draadloze connectiviteit. Die connectiviteit zorgt ervoor dat de toepassingen van onze klanten op een vlotte, betrouwbare en veilige manier gebruikt kunnen worden", verklaart Mitch De Geest. Cegeka erkent dat naadloze connectiviteit voor hun IT-oplossingen, (hosted) Clouddiensten en applicaties cruciaal is. "In dit geval is één plus één veel meer dan drie", beklemtoont Stijn Bijnens.

"Citymesh zal binnen de Cegeka-group fungeren als dé partner voor connectiviteit. Gridmax, de Waalse operator die in de eerste helft van 2020 werd overgenomen door Cegeka en ook beschikt over een 5G-licentie, wordt geïntegreerd in Citymesh", verduidelijkt Stijn Bijnens.

Samenwerking met focus op 5G-revolutie

Cegeka en Citymesh zetten zich al enige tijd in om zich te ontwikkelen als vierde operator voor de B2B-markt. De verdere ontplooiing van het 5G-netwerk speelt hierin een prominente rol. De échte kracht van private 5G-netwerken voor de B2B-markt zit in de virtualisatie van infrastructuur, AI-tools gedreven door Edge en Cloud infrastructuur. "Cegeka is marktleider in deze domeinen waardoor we samen deze state-of-the-art 5G-netwerken kunnen aanbieden", stelt Mitch De Geest.

In de internationale offshore markt kent de 5G-revolutie een groot succes. Citymesh speelt daarin al een belangrijke rol. Het bedrijf voorziet daar 5G-netwerken die de bouw, het onderhoud en de monitoring van offshore windmolenparken ondersteunen. Zo zijn er onder andere operationele 5G-netwerken in de Belgische, Nederlandse en Duitse Noordzee en in de Verenigde Staten.

Klaar voor een gemeenschappelijke toekomst

Citymesh heeft al langer de ambitie om de rol van vierde operator op zich te nemen. Dit uit zich in de investeringen in een 4G- en 5G-licentie, de MVNO-deal met Proximus en de bestaande oplossingen voor Offshore wind, Industry & Enterprise, de Publieke sector en de Entertainment markt. "Door dit verregaande partnership zal Citymesh over de nodige middelen kunnen beschikken om zijn positie als vierde operator kracht bij te zetten. Dit door zowel strategische overnames te doen als door het versneld uitrollen van Mobiele Private Netwerken in de verschillende markten", aldus Mitch De Geest.