Sluikstorter gooit vijf liter frituurolie uit auto

- Politieke chaos in Diepenbeek. Het schepencollege wordt ontbonden en de schepenen van de vorige legislatuur moeten opnieuw aantreden. - SP.A-kopstuk Rob Beenders stapt uit de politiek. Hij wordt lid van een Europees team dat nieuwe technologie voor mensen met gehoorschade ontwikkelt- Woensdag staakt naar verwachting 50 tot 80 procent van het onderwijzend personeel in Limburg. Minstens 20 scholen sluiten de deuren - De privatisering van het zwembad in Sint-Truiden kost 25 mensen hun job. Het stadsbestuur had eerder gezegd dat niemand zijn baan zou verliezen - En een nieuwe Chinese fabriek tegenover de voormalige Fordterreinen in Genk is goed voor 150 jobs. De fabriek maakt straks drankblikjes.