Chiro Koersel ontwikkelt eigen systeem om hygiëne te garanderen op kamp

- De daders die racisitische boodschappen aanbrachten op verschillende plaatsen in Tongeren, Lanaken en Bilzen zijn nog steeds spoorloos. De politie is dan ook op zoek naar extra camerabeelden. Volgens expert Werner De Saeger zijn de slogans een reactie op de huidige beeldenstorm en antiracismeprotesten.- Niet iedere horecazaak heeft een eigen terras, daarom voorziet de stad Sint-Truiden voor ieder café extra plaats in de openbare ruimte. In Hasselt krijgt iedere inwoner een gratis horecabon om de café's en restaurants te steunen.- De burgemeester van Maaseik roept op om de eikenprocessierups ook in natuurgebied te bestrijden. In de dorpskern is de situatie onder controle, maar in de natuur is de situatie zeer ernstig, klinkt het.- De autokeuring zet extra personeel in om de achterstand in te halen die het door de coronacrisis opliep. - En Confederatie Bouw wil dat er snel steunmaatregelen komen om de instorting van de bouwmarkt te voorkomen.