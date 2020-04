Code rood in Limburgse natuur: extreem hoog brandgevaar

- Door de coronacrisis zullen dit jaar niet minder studenten slagen, maar juist meer. Dat zegt PXL onderwijsspecialist Marc Hermans in een reactie op grote ongerustheid bij studenten over hun slaagkansen. Volgens Hermans worden uitzonderlijke omstandigheden in rekening genomen bij de beoordeling van examens.- De eerste dag van pre-teaching is geen onverdeeld succes. Het online schoolplatform Smartschool crasht en kampt met grote vertragingen.- We gaan nog maanden telewerken, scholen moeten gefaseerd opengaan en we zullen gespreid moeten gaan winkelen. Dat zegt biostatisticus Geert Molenberghs van de Universiteit Hasselt in een reactie op de dalende curve van het coronavirus. Het is nu tijd om beslissingen te nemen over een exitstrategie. - Vlaams minister voor Volksgezondheid Wout Beke trekt 25 miljoen euro uit voor mentaal welzijn tijdens de coronacrisis.- En studenten van de Universiteit Hasselt mogen een experiment uitvoeren in het internationaal ruimtestation ISS.