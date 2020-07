Corona duwt foorkramers afgrond in

Peas, de Hasseltse vegan dessertenwinkel, opent in 2021 een tweede vestiging in Antwerpen. In de coronacrisis is de online community van Peas sterk gegroeid. De kaneelgebakjes met verschillende toppings zijn voor toeristen een reden van bezoek aan Hasselt. Zo blijkt uit een klantenbevraging van de winkel die al twee jaar actief is in de Hasseltse Minderbroederstraat. De coronacrisis trok een streep door de opening van drie extra winkels, maar zorgden voor een nooit geziene boost van online bestellingen over heel Vlaanderen.