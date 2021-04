Een 25-jarige man uit Hasselt en een 57-jarige Genkenaar zijn dinsdag in Genk gearresteerd omdat ze zich weerspannig opstelden tijdens de inbeslagname van hun dieren. In totaal zijn 27 dieren in beslag genomen. Niemand raakte gewond. Politie CARMA voerde dinsdag samen met de Inspectiedienst Dierenwelzijn een controle uit in een woning in Genk. Er werden 12 honden, 8 parkieten, 5 valkparkieten en 2 papegaaien in beslag genomen. De dieren leefden in zeer ongeschikte en vuile omstandigheden. De dieren werden door verschillende opvangcentra opgevangen. Een dierenarts onderzoekt de dieren zodat ze geschikte zorg kunnen krijgen. De eigenaar zal nog verhoord worden. Tijdens de controle veroorzaakte de 57-jarige eigenaar problemen. Zijn 25-jarige zoon uit Hasselt kwam ook ter plaatse waardoor de situatie verhit raakte. Het duo stelde zich weerspannig op en werd gearresteerd. Niemand raakte gewond. Beide mannen werden later op de dag opnieuw in vrijheid gesteld en zullen later nog verhoord worden inzake weerspannigheid en dierenwelzijn.