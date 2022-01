Het aantal coronabesmettingen in onze provincie is opnieuw naar een recordhoogte gestegen. De impact op de ziekenhuizen is voorlopig nog steeds beperkt. Zo blijft het aantal patiënten op intensieve zorgen verder dalen. De voorbije week testten gemiddeld 26.332 Limburgers positief op het coronavirus. Het werkelijke besmettingscijfer ligt hoger, aangezien niet iedereen nog getest wordt na een hoogrisicocontact. Vooral in het noorden van onze provincie worden er nog veel coronabesmettingen vastgesteld. In de Limburgse ziekenhuizen blijft dezelfde trend aanhouden. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt opnieuw, maar de druk op de afdelingen intensieve zorgen daalt nog steeds. Op dit moment liggen er 153 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen, waarvan 19 op intensieve zorgen.