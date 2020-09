Het aantal nieuwe besmettingen blijft fors stijgen. In de periode van 8 tot 14 september is het gemiddelde aantal coronabesmettingen per dag gestegen naar 978. Dat is een toename van 74 procent ten op zichte van de week ervoor. Het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames per dag stijgt naar 39, en week eerder waren dat er nog gemiddeld 27. Dagelijks overlijden er gemiddeld 3 coronapatiënten aan het virus. Afgelopen maandag was een echte piekdag in het aantal nieuwe besmettingen, toen testten er 1.625 mensen positief op COVID-19. Het aantal nieuwe besmettingen ligt een pak hoger, en dat komt ook deels omdat er meer getest wordt. Maandag werden er bijvoorbeeld meer dan 28.000 mensen getest. Dinsdag steeg dat getal naar maar liefst 38.000, op één dag tijd werden er dus 36 procent meer testen afgenomen. In Limburg testten gisteren 30 mensen positief op het coronavirus. De afgelopen week, werden in totaal al 264 Limburgers besmet. Gemiddeld raken in Limburg 40 mensen per dag besmet met COVID-19. Vooral de mijngemeentes, Riemst en Hasselt zijn koplopers in het aantal nieuwe besmettingen.