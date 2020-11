- De Limburgse ziekenhuizen doen een oproep om de coronaregels goed te blijven volgen. Berichten over dalende coronacijfers zorgen voor verwarring. In de Limburgse ziekenhuizen is er geen sprake van dalende cijfers. Vooral op intensieve zorgen blijft het aantal patiënten toenemen. - Kerstmis zal dit jaar niet zijn zoals andere jaren. We zullen de eindejaarsfeesten allicht thuis met het eigen gezin vieren. Dat zegt nu ook gouverneur Jos Lantmeeters in een gesprek met onze redactie.- Milieubioloog Jaco Vangronsveld en cardioloog Pascal Vranckx behoren tot de meest invloedrijke onderzoekers ter wereld. - De Universiteit Hasselt pakt uit met een nieuwe toepassing voor zonnepanelen. Ze ontwikkelt geluidsschermen met geïntegreerde zonnecellen.- En mogen de inwoners van Diest en Landen zich binnenkort ook Limburger noemen? De kwestie komt ter tafel nu de Vlaamse regering Vlaanderen indeelt in 13 regio's.