Bekwaam werfpersoneel vinden dat snel én accuraat werkt, het blijkt niet altijd even eenvoudig. Om het zware werk in de bouw over te nemen en het rendement op de werf te verhogen, is er nu Robbie. Dat is een zeer wendbare kraan die extra grote bakstenen op een muur metst. Ideaal om bouwvakkers langer gezond aan het werk te houden. Maar ook een aantrekkingskracht voor jongeren. Bij Marchetta in Genk wordt erom gevochten om maar met Robbie te kunnen samenwerken.