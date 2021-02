Crisiscel cultuur vraagt heropening -onder strikte voorwaarden- na een jaar culturele lockdown

De Lummense rapper DIKKE claimt de #1 positie van de Ultratop-hitlijsten met echte hiphop. Met zijn debuut album "130 Kilo" strijkt hij neer op de top van de charts, zowel in Vlaanderen als Nationaal. Een zeer unieke prestatie. Jarenlang bracht de 23-jarige artiest zijn muziek zelf uit tot het grote platenlabel Top Notch hem in het vizier kreeg. DIKKE hoopt nu meer mensen te bereiken want hij heeft een boodschap: vroeger werd hij gepest met z'n lichaamsbouw, nu gebruikt hij DIKKE als artiestennaam om te tonen dat je van je zwakte, je sterkte kan maken en toch succesvol kan zijn. En dat lukt hem dus aardig. Met zijn nuchtere kijk op het leven en zijn krachtige lyrics is het duidelijk dat hij niet te negeren valt in the scene. Hij haalt de nummer 1 in de Ultratop met zijn album. En ook in Nederland wordt hij opgepikt.