Cyclis, Group Bruno of TRIXXO: wie wint de Limburgse Persprijs 2023?

De medewerkers van papierfabriek Sappi in Lanaken wachten in spanning op meer nieuws van de algemeen directeur van Sappi Europe, Marco Eikelenboom. Eikelenboom is rond 7.30 uur aangekomen bij Sappi Lanaken voor een extra ondernemingsraad. De vakbonden en de medewerkers hopen dat er deze voormiddag duidelijkheid komt over de vraag of Eikelenboom van de hoofdzetel in Zuid-Afrika een mandaat heeft gekregen om een goed sociaal akkoord te onderhandelen. Vorige maand kregen de werknemers van Sappi het nieuws te horen dat de papierfabriek in het voorjaar van volgend jaar de deuren zal sluiten, waardoor 634 werknemers hun baan zullen verliezen.