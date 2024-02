De affiche van Blues Peer bijna compleet

De affiche van Blues Peer voor zaterdag en zondag is compleet. Alleen voor de vrijdagavond Peerse Feesten volgen binnenkort nog enkele toppers.

Hier nog een aantal nieuwe namen die aan de line-up zijn toegevoegd:

Trixie Whitley (BE): wereldbrede multi-instrumentaliste, dochter van de betreurde Chris, protégé van Daniël Lanois (Black Dub). Een creatieve ziel tot en met, met MIA’s voor beste artieste op zak en al.





Jett Rebel (NL): Jelte heeft werkelijk alles in huis, op een ongebreideld artistiek spectrum. Funk, roots, prog-rock, you name it… Hij schrijft hits als ‘Tonight’ of ‘Louise’ helemaal zelf. In Peer met band.





Boogie Beasts (BE): Blues in België leeft! Met een mix van John Lee Hooker, Little Walter en The Black Keys kan er gewoon niks mis gaan. Hun CD-release vieren ze gewoon bij ons in Peer op de vrijdagavond!





Eddie 9V (USA): deze southern soulknaap uit Georgia gaat er een lap op geven onze vrijdagavond. Haal de dansbeentjes maar boven.





The Cinelli Brothers (UK/IT): Italiaanse Londenaars, met de mondharmonica in de hand geboren. Nu alweer 5 nominaties voor de UK Blues Awards op zak, tussen de grote jongens!





Mr. Paul & The Lowriders (BE): De GVR van de Belgische rock kan niet ontbreken. Behoeft geen intro, met een topband van klassemuzikanten on stage in Peer. Hun plaat is de moeite!





Big Dave & The Dutchmen (BE/NL): Big Dave kent zijn weg in Peer, en brengt een stuk of drie noorderbuurse bluesdudes mee. Ken je klassiekers.





Steven Troch & Shakedown Tim (BE): veeeeeel te lang geleden dat we deze twee bluesmakkers op ons podium zagen. Hoog tijd dus, om ze er voor de gelegenheid samen op neer te poten. Harps up!





Thomas Frank Hopper (BE): blank en Brugs aan de buitenkant, zwart en Afrikaans vanbinnen en gezegend met een collectie gitaren van de allergrootste klasse. Steengoeie bluesrock om te omarmen.

Het festival vindt plaats tijdens het Pinksterweekend op 17, 18 en 19 mei.