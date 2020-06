Het aantal nieuwe besmettingen in onze provincie stijgt weer. De voorbije 24 uur zijn er in Limburg 37 nieuwe besmettingen gerapporteerd, dat is het hoogste aantal positieve testen in twee weken. Gisteren telde onze provincie maar 16 nieuwe besmettingen. De afgelopen 24 uur zijn er in ons land 132 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Dat zijn er 43 meer dan gisteren. 24 coronapatiënten werden in de laatste 24 uur opgenomen in het ziekenhuis. Op dit moment liggen er 525 patiënten in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 102 op een intensieve afdeling. Dat is een daling met 13 patiënten. Er werden ook 10 nieuwe overlijdens gemeld. 68 coronapatiënten hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Sinds het begin van de corona-uitbraak, zijn er 16.392 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis.