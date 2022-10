In haar Septemberverklaring introduceerde De Vlaamse Regering tal van maatregelen om de financiële moeilijkheden waar veel ondernemingen door de crisis mee geconfronteerd worden op te vangen. De Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) krijgt zo een extra kapitaalinjectie van 30 miljoen euro om Limburgse bedrijven te kunnen helpen de komende jaren. Specifiek gaat het geld naar Limburgse KMO's die willen investeren in het verduurzamen van hun productieproces, infrastructuur en/of bedrijfsvoering. Zonet raakte bekend dat de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) in de loop van 2023 een extra kapitaalinjectie van maar liefst 30 miljoen euro zal krijgen. Daarmee moeten zij de Limburgse bedrijven ehelpen om door de crisis te geraken. "Bijzonder goed nieuws en broodnodig voor onze regio", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en voormalig ondervoorzitter van LRM Rita Moors. "Gezonde bedrijven die door de hoge energiefacturen overkop dreigen te gaan, moeten we door deze crisis helpen. We moeten absoluut inzetten op maximale ondersteuning voor onze ondernemingen. Tenslotte zijn zij de motor van onze werkgelegenheid. Dat blijft hoe dan ook de cruciale sleutel doorheen deze woelige tijden." LRM waakt al sinds de sluiting van Ford Genk als een goede huisvader over Limburg. "De LRM creëerde al heel wat welvaart in Limburg, we moeten die welvaart koste wat kost bewaren", aldus Moors.