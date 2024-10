Het Amerikaanse koppel dat verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Ivana Smit, wordt internationaal gezocht. Interpol heeft op vraag van de politie in Maleisië een ‘blue notice’ uitgevaardigd. Die melding is bedoeld om verdachten internationaal te lokaliseren of informatie over hen te verkrijgen. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Ivana Smit overleed in 2017 in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur onder verdachte omstandigheden, nadat ze mee naar huis ging met het Amerikaanse miljonairskoppel. Het Peerse model stortte van een flatgebouw zes verdiepingen naar beneden. Volgens de Nederlandse krant Algemeen Dagblad is de familie Smit door de Maleisische landsadvocaat op de hoogte gebracht van het opsporingsverzoek. Vandaag zou de rechtszaak van start gaan, die de nabestaanden aanspannen tegen de Maleisische overheid. De zaak is daarom uitgesteld tot volgende week. Herbekijk hier de reportage uit het TVL Nieuws van 08/08/2024: