De stand van de sterren (deel 7): Altermezzo

door Jeroen Houben

In onze reeks 'De stand van de sterren', waarin we de balans opmaken in onze sterrenrestaurants na 1 jaar corona, trekken we vandaag naar Altermezzo in Tongeren. Daar sprong chef-kok Jo Grootaers meteen op de take away-trein. Amper twee weken na het ingaan van de eerste lockdown gingen de eerste afhaalgerechten al de deur uit. Toch was het afgelopen jaar volgens de sterrenchef een verloren jaar. En snakt hij intussen terug naar een volle zaal. Want elke artiest verdient immers applaus.