De Toekomstfabriek: H.Essers zet in op duurzaam transport

Terwijl Nederland vermoedelijk kiest voor een harde lockdown tot 14 januari en er al vanaf morgenochtend vijf uur alles zou dichtgaan, van horeca tot winkels en culturele activiteiten, laten bij ons de meeste mensen zich niet afschrikken door corona en de nieuwe omikron-variant. De jacht op cadeaus, één week voor Kerst, was open. In Hasselt waren alle parkings volzet. Iedereen wilde in Hasselt zijn en vooral een glimp opvangen van Winterland. Vorige week moest de politie al ingrijpen door bezoekers af te raden om naar Winterland te komen, door de lange wachtrijen. Het was druk in Hasselt, maar niet tè druk, volgens burgemeester Vandeput. Voor veel handelaars was dit de belangrijkste dag van het jaar. Zij hoopten veel goed te maken van de geleden schade door de coronacrisis.