De Watergroep waarschuwt voor valse facturen

De politie Carma stelde ondertussen al 230 PV’s op voor personen die de opgelegde coronamaatregelen niet respecteerden. Dit is het totaal aantal PV’s dat uitgeschreven werd van 20 maart tot en met 29 maart. Gemiddeld zijn dat zo’n 25 PV's per dag. In de meeste gevallen ging het over inbreuken op het samenscholingsverbod, maar vooral tijdens de laatste dagen stegen ook de vaststellingen van niet-essentiële verplaatsingen. De personen in overtreding zijn vooral volwassenen. Slechts een kleine minderheid zijn jongeren. Politie Carma zet al sinds de start van de maatregelen zwaar in op de coronacontroles. Elke dag zijn gemiddeld vijftien controleploegen op de baan. Deze teams werken verspreid over het grondgebied en voeren voortdurend toezichten uit, met interventievoertuigen, quads en drones. Ook aan enkele grensovergangen in Bocholt en Kinrooi wordt gecontroleerd. Naast deze controles blijft de interventiedienst haar normale werking verderzetten voor andere tussenkomsten.