Deelnemers van rave party in Peer moeten voor rechter verschijnen

Het hof van beroep in Antwerpen heeft journalist Dirk Selis vrijgesproken voor het onrechtmatig verwerken van de persoons- en vaccinatiegegevens van oud-burgemeester Veerle Heeren van Sint-Truiden. In eerste aanleg werd hij daarvoor nog veroordeeld tot 2.000 euro boete met uitstel. Dirk Selis publiceerde in 2021 op de lokale nieuwswebsite Trudocs dat Veerle Heeren vervroegd gevaccineerd werd tegen het coronavirus. Ze werd daarna als burgemeester zes maanden geschorst door toenmalig Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). Heeren vond dat de journalist haar privacy had geschonden door haar medische gegevens te gebruiken en diende klacht met burgerlijke partijstelling in. De correctionele rechtbank van Hasselt oordeelde in juni vorig jaar dat Selis de naam van Heeren had moeten schrappen toen hij een schermafbeelding van haar persoons- en vaccinatiegegevens had doorgestuurd naar de coördinerende apothekeres van de vaccinatiecentra voor Tienen en Landen om enkele feiten te dubbelchecken. De rechtbank stelde dat hoewel journalisten in het kader van hun werk vertrouwelijke informatie verwerken en verifiëren, de gegevensbescherming gerespecteerd moet worden, tenzij dit strikt noodzakelijk is voor journalistieke informatieverstrekking. Selis tekende meteen beroep aan tegen de uitspraak. Hij bleef erbij dat het journalistieke belang in deze zaak primeerde en kreeg woensdag gelijk. Het hof van beroep oordeelde dat het in het kader van de journalistieke informatieverstrekking noodzakelijk was om de originele schermafbeelding door te sturen naar een expert om de authenticiteit ervan na te gaan en om de betekenis van de diverse codes te achterhalen. "De geviseerde gegevensverwerking was minimaal en proportioneel en louter gericht op het beoogde doel van de journalistieke informatiecontrole en -verstrekking. Bij de belangenafweging spelen het maatschappelijk belang van het nieuwsitem tegen de achtergrond van een wereldwijde pandemie en een nationale vaccinatiecampagne die op dat ogenblik lopende was, ook het feit dat het gelekte nieuws betrekking had op de burgemeester van Sint-Truiden, ontegensprekelijk een belangrijke rol", stelde het hof. De journalist werd bijgevolg vrijgesproken.