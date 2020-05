Deken Ali Cornelissis houdt misviering voor communicanten via TV Limburg

Het Natuurhulpcentrum heeft een reebok bevrijd uit een voetbaldoel in een tuin in Diepenbeek. Enkele dagen eerder moesten de medewerkers ook al een ree losmaken die vast zat tussen een poort. Sinds eind april is het voor het Natuurhulpcentrum dagelijkse kost om uit te rukken voor reebokken in nood. En dat komt omdat de mannetjes zich stilaan voorbereiden op de bronst in de zomer.