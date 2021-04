Greenyard Maaseik heeft in de eigen Steengoed Arena niet kunnen winnen in de finale van de play-offs. Na een topprestatie in Roeselare afgelopen zaterdag, kreeg het gisteren een droge 0-3 rond de oren. De Maaseikenaren raakten op geen enkel moment op hetzelfde niveau als de West-Vlamingen. Stand in de finale: 1-1.