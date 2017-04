"Derde stad van Vlaanderen worden, zou zegen voor middenstand zijn"

Bosland is het best beheerde bos van Vlaanderen. Daarom koos WWF "Bosland" in de Limburgse Kempen als locatie voor de start van haar nieuwe campagne. Daarin waarschuwt WWF voor hout dat niet op een duurzame manier gekapt is. In Bosland gebeurt dat wel correct. Daar wordt jaarlijks zo'n 15.000 kubieke meter hout ontgonnen.