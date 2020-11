Dertiger met drugs op zak vlucht weg van controle in Houthalen-Helchteren

Er zijn in Limburg al sinds maart bijna 7.000 corona-pv's opgesteld waarvan meer dan 5.000 behandeld of in behandeling zijn. Dat heeft procureur Guido Vermeiren van het parket Limburg vanmiddag verteld in ons Middagnieuws. Daarnaast uitte Vermeiren ook zijn bezorgdheid over de stijging van het aantal synthetische drugslabo's in onze provincie. Terwijl drugsproducenten jaarlijks winsten boeken van minstens 1 miljard euro komt de volksgezondheid in het gedrag door de vele liters van chemisch drugsafval dat ze hier in onze provincie achterlaten, zegt de procureur.