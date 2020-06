Deze versoepelingen zijn vanaf maandag geldig

Meer en meer Limburgers doen een beroep op de voedselbank. In Limburg stijgt het aantal gebruikers met liefst 21 procent ten opzichte van vorig jaar. De coronacrisis jaagt de armoede de hoogte in. Veel Limburgse bedrijven en supermakten maar ook Europa voorzien de bank van voedseloverschotten. Maar de barmhartigheid is eindig. De overheid moet straks met geld over de brug komen om voor arme Limburgse gezinnen eten te kopen. Vlaams minister van armoedebestrijding Wouter Beke bezocht vanochtend de Limburgse voedselbank in Kuringen.