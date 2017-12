Dickens-dagen in Bilzen lokt 30.000 bezoekers

Wilt u ook eens koken als Ralf Berendsen van La Source? Of tijdens de eindejaarsfeesten uitpakken met een bijzonder feestmenu? Dat kan! Want exclusief voor de TVL-kijkers geeft de sterrenchef het ultieme feestrecept om klaar te maken met kerstmis of nieuwjaar.Waldorf-saladeBenodigdheden voor 10 personen: Knolselderij-ijs: 1 liter melk 500 gr knolselderij-puree 500 gr dooier 500gr suiker 1 bosje bladselderij Rozijnen in sauterne-marinade Marinade 200gr gele rozijnen 2 dl sauterne wijn ½ vanille stokje 1 kaneelstokje 1 steranijs Crumble van walnoten 250gr walnoten gemalen 100gr suiker 50 ml water Walnotenoliepoeder 50ml goede walnotenolie 100 gr malto-poeder (texturas ) 20gr poedersuiker Appelgel 2dl gezeefd en versgeperst appelsap met schil 2 gr agarpoeder Selderijsapje 200 ml water 65 gr suiker Sap van een ½ citroen ½ bos bladselderij 20 stuks knolselderij-chips20 stuks ronde geblancheerde knolselderij-plakjes 20 stuks ronde appelplakjes 40 stuks gele bleekselderij blaadjesZo maak je het: Draai ijs van de aangegeven ingrediënten en zet in de vriezer. Marineer de rozijnen 12 uur in de marinade, vul een sifon met de rozijnen en marinade en draai er 2 patronen op. Crumble van walnoten Kook een lichte karamel van het water en de suiker. Verhit de walnoten in een oven van 150 graden voor 5 min. Meng de noten met de karamel en stort ze uit op een siliconen mat en laat afkoelen. Hak de noten fijn en dek goed af. Walnootoliepoeder Roer de malto-poeder door de olie tot er een poeder ontstaat. Appelgel Meng het agar-poeder door de appelsap en breng aan de kook. Laat het geheel 1 min doorkoken en giet het vervolgens in een kom en laat afkoelen. Draai het geheel glad in een blender en vul de gel in een spuitflesje en zet in de koeling. Sap van selderij Kook het water met de suiker op en zet koel. Meng alle ingrediënten in het suikerwater en mix het geheel in een blender. Zeef het sap door een fijne puntzeef en zet koel. Dresseren van het gerecht Schep een eetlepel crumble in het midden van een diep bordje. Leg een theelepel walnotenolie poeder ernaast. Spuit diverse dopjes appel gel rond de crumble. Haal de opgeblazen rozijntjes uit de sifon en leg deze tussen de dopjes gel. Schep nu een mooie quenelles selderij-ijs op de crumble en garneer met de plakjes appel en knolselderij. Schenk het sapje errond en plaats de selderijchips er tegen. Dresser nog de selderijblaadjes en geniet van de Waldorf-salade!