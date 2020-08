Deze coronacrisis is het begin van veertig jaar onheil. Dat zegt Jonathan Holslag in een nieuwe aflevering van Meuris Test Positief. Ons zondags praatprogramma waarin Stijn Meuris peilt naar dingen die in de coronacrisis misschen positief veranderd zijn. Voor politiciloog en docent internationale politiek aan de VUB Jonathan Holslag is dat niet eenvoudig. "Het Westen is dertig jaar voorspoed kwijt", zegt hij. "We mogen niet geloven in politieke leiders die straks zeggen dat het allemaal zo erg niet is."