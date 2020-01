Dieven stelen voor 100.000 euro aan fietsen tijdens ramkraak in Heusden-Zolder

Group Machiels slaat mea culpa over de geurhinder aan het stort in Houthalen-Helchteren. De eerder genomen maatregelen waren onvoldoende en de communicatie met de omwonenden kon beter. Een maand geleden is daarom een innovatieve geurinstallatie gebouwd boven op het stort, die de oorzaken van de geur wegneemt. Group Machiels is tevreden over recente luchtmetingen en nodigt in het voorjaar de buurt uit voor een persoonlijke rondleiding om het effect van de nieuwe installatie te zien en te ruiken.