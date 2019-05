Dimitri De Condé: "Begrip voor keuze Clement, maar wel teleurgesteld"

Een week nadat KRC Genk landskampioen wordt, kondigt trainer Philippe Clement zijn vertrek aan. Clement kiest dan toch voor Club Brugge, waar hij tien jaar actief was zowel als speler als assistent-trainer. De voorbije dagen heeft Clement met Genk, Brugge en buitenlandse club onderhandeld. Clement was hoofdtrainer van KRC Genk sinds 18 december 2017. Met Clement aan het roer pakte KRC Genk in seizoen 17-18 opnieuw een Europees ticket en realiseerde de club een mooie campagne in de Europa League. In seizoen 18-19 stuwde hij samen met de sportieve en technische staf Genk naar de vierde landstitel in de clubgeschiedenis. KRC Genk deed er alles aan om Clement langer in Genk te houden. De gesprekken werden in oktober 2018 opgestart. Clement kiest echter voor een terugkeer naar Brugge. De club voelde naar eigen zeggen reeds een tijdje dat de coach zowel een hart heeft voor Genk als voor Brugge, en heeft daar respect voor. KRC Genk moet nu op zoek naar een nieuwe T1.