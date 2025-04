Dimitri de Condé: "Enkel Tolu & El Ouahdi mogen eventueel vertrekken, afspraak met Karetsas dat hij blijft."

door Tom Kums

"Enkel Tolu en Zakaria El Ouahdi mogen bij een goed bod vertrekken op het einde van het seizoen. Maar de rest van de groep gaan we proberen samen te houden." Head of Football Dimitri de Condé deed gisteren in TVL Sportcafé de sportieve toekomstplannen van Racing Genk uit de doeken. Genk is al zeker van Europees voetbal en wil volgend seizoen ook in Europa stappen zetten. Dat zal ook met toptalent Kos Karetsas zijn. "Met hem hebben we de afspraak dat hij nog blijft", klonk het nog bij de Genkse Head of Football.