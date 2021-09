Dit weekend 20 graden en zon

Echt zomerweer staat niet op het programma dit weekend, maar met maxima van ruim 20 graden en in grote delen van het land slechts een kleine buienkans is het heerlijk weer komend weekend.



Deze namiddag en vrijdag hebben we al een rustig weerbeeld met zonnige perioden en weinig wind. Het wordt 16-19 graden in de Ardennen en 20-22 graden in de rest van het land. Komende nacht kan gemakkelijk mist ontstaan en het kan vrijdagochtend even duren voordat het ochtendgrijs is verdwenen.

Warme zaterdag met zon

Ook zaterdagochtend kan regionaal mistig starten, maar al vrij snel komt er ruimte voor de zon. In de namiddag wisselen zon en wolken elkaar af en met 18-19 graden op de Ardense toppen en 21-23 graden in Laag- en Midden-België is het aangenaam warm. De wind is zwak tot hooguit matig en waait uit oostelijke richtingen. Aan het einde van de namiddag en in de avond is langs de grens met Frankrijk, vooral in de Gaume, een kleine buienkans.

Zondag vooral in Wallonië kans op buien

Ook zondag is er een mix van wolken en zon. Het wordt circa 20 graden in Vlaanderen. In de Ardennen en de gebieden nabij de grens met Frankrijk is kans op buien en wordt het 16-18 graden. In Vlaanderen, Antwerpen en Limburg is er een goede kans dat het droog blijft. Tussen Knokke-Heist en Brugge vindt in de namiddag het WK tijdrijden voor mannen plaats. Zeer waarschijnlijk hebben alle renners nagenoeg dezelfde weersomstandigheden. Er waait een zwakke tot matige oostenwind en de temperatuur ligt rond 20 graden.

Bron: Meteovista