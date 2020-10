Dit weekend geen professionele volleybalmatchen

Komt Patro Eisden straks opnieuw in handen van een buitenlandse investeringsgroep? Voorzitter Salar Azimi staat open voor de overname van de club. Momenteel voert de club gesprekken met de potentiële overnemers. Dat zei trainer Stijn Stijnen gisteren in TVL Sportcafé. Volgens hem dwingen de hoge eisen van de Pro League amateurclubs om in het buitenland op zoek te gaan naar middelen. En door corona wordt die druk alleen maar groter.