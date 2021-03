Dit zijn de extra maatregelen voor het onderwijs

In de Limburgse scholen zijn er de laatste dagen veel coronabesmettingen op te merken. Op dit moment zitten er tussen de 1.350 en 2.000 leerlingen en leerkrachten in quarantaine. Daarom schrijven de directeurs van de Limburgse basisscholen nu een open brief met een duidelijke oproep: "Vaccineer onze leraren".De directeurs zijn zelf voorstander om het onderwijs open te houden. "Wij delen de ambitie om onze scholen open te houden. Onderwijs fysiek kunnen aanbieden, betekent een wereld van verschil voor onze leerlingen. Zowel voor het overbrengen van leerstof als voor het aanbieden van een warm nest gaat niets boven de fysieke nabijheid van de leraar," staat er in de brief. Limburgse scholen in quarantaineMaar om les te kunnen blijven geven, moet er wel iets veranderen, vinden de directeurs. Meer dan 50 Limburgse scholen zitten met coronabesmettingen, klassen en leraren in quarantaine, of hebben zelfs de deuren tijdelijk moeten sluiten. "Onze mensen worden ook ziek. Velen moeten in quarantaine omwille van hoogrisicocontacten. En ja, we mogen deze mensen vervangen, maar… er is niemand meer op de arbeidsmarkt te vinden. Dan moeten we onze klassen of zelfs scholen noodgedwongen sluiten. Iedereen verliest, want naast het inhoudelijke aspect van leerstofoverdracht en het aanbieden van een sociaal vangnet om samen dingen te verwerken, kunnen we niet voldoen aan de doelstelling om scholen open te houden om onderwijskundige, welzijns- en economische redenen.."Vaccineer onderwijzend personeelDe directeurs zijn duidelijk: het onderwijzend personeel moet gevaccineerd worden, enkel dan kunnen de scholen veilig open blijven. "Als onze mensen prioritair gevaccineerd worden, dan kunnen we scholen openhouden, kunnen onze kinderen samen deze periode doormaken en kan de economie makkelijker blijven draaien… als en slechts als onze leerkrachten zo snel mogelijk worden gevaccineerd. Bij deze vragen wij dan ook met aandrang om al onze personeelsleden de mogelijkheid te gunnen om zich prioritair te laten vaccineren nadat de risicogroepen aan de beurt zijn geweest. Onze leerkrachten, maar vooral onze jongeren zijn zeker deze beslissing waard."