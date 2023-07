DJ Fresh komt naar Pukkelpop

De burchtsite van Grevenbroek in Hamont-Achel is officieel erkend als archeologische site. Dat maakt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele bekend. De voormalige burcht dateert uit de middeleeuwen. Vandaag blijven er enkel ruïnes van over in de buurt van De Tomp. Het gaat om een van de weinige burchtsites in het noorden van onze provincie en zou dateren uit de eerste helft van de 14de eeuw, al beweren sommige historici dat het nog ouder kan zijn. Het speelde een rol in de geschiedenis van onze provincie. Zo speelde het rol 1700 een rol in een internationaal conflict tussen Frankrijk en een coalitie van Oostenrijkers, Engelsen en Hollanders. Via boringen en geofysisch onderzoek concluderen onderzoekers dat de bucht nog goed bewaard is gebleven in de ondergrond. Ook is de omwalling nog herkenbaar in het landschap. "Om het archeologisch bodemarchief te bewaren voor de toekomst en om ervoor te zorgen dat bij het gebruik van het terrein rekening wordt gehouden met de aanwezige erfgoedwaarden, bescherm ik deze plek nu definitief als archeologische site," aldus Diependaele.