Dommelhof in Pelt breidt buiten-beweegaanbod uit

Vrijdag is het zover, dan kijken België en Italië elkaar in de ogen in de kwartfinales van het EK voetbal. Een wedstrijd die vooral in onze provincie nog wat extra spankracht zal krijgen. Alleen al door het grote aantal Italo-Belgen. Maar wat er ook gebeurt, het wordt één groot voetbalfeest, zo klinkt het alvast in de straten van Genk. Jeroen Houben ging er op pad.