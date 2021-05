De opluchting is groot bij de Pelts regisseur Michiel Thomas. In volle coronacrisis is hij erin geslaagd om zijn documentairefilm That's Wild te verkopen aan de Amerikaanse entertainmentgigant AMC Networks. Daardoor kan de film bekeken worden door de 6 miljoen abonnees van het platform. In de documentaire kaart hij aan dat steeds meer mensen in een sociaal isolement terecht komen door de digitale hulpmiddelen zoals smartphones. Michiel trok daarom met kansarme jongeren naar de woeste natuur om hun ogen te openen. De Limburger staat ons te woord vanuit Los Angeles waar hij al jaren werkt en woont.