Don Luca lanceert nieuwe single 'Rode Draad' met Jazz Brak en Loré

De Limburgse band Bonfire Lakes lanceert een nieuwe single: ‘Wreckage (Underneath The Lights)’. Een kerstanthem over het vreemde jaar 2020. De opbrengst van het nummer gaat integraal naar TEJO, een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor jongeren die het mentaal zwaar hebben.Beluister hier het nummer:Wreckage by Bonfire Lakes