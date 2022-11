Een Limburgs bedrijf dat verhuist naar Geel om de Limburgse klanten vlotter te kunnen bereiken. Het moet niet gekker worden. De Noord-Zuidverbinding houdt het noorden van onze provincie al jaren in een wurggreep. De situatie is zelfs zo erg dat bedrijven de regio verlaten om hun geluk elders te gaan zoeken. Twee Noord-Limburgse ondernemers trekken hard van leer in de studio van Het Blijft in de Familie, ons economisch magazine op zondag. Logistiek bedrijf Dilissen uit Pelt opende noodgedwongen een tweede vestiging in Duitsland om de monsterfiles op de Noord-Zuid te vermijden. En bouwkranenspecialist De Ceuster uit Lommel verhuist binnenkort naar Geel, om van daaruit een vlottere verbinding te hebben.