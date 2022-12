Het aantal leefloonstudenten is de laatste vijf jaar fors gestegen. Die studenten krijgen van thuis uit geen steun meer om te studeren en hebben dan recht op ongeveer 1100 euro per maand. In studentenstad Hasselt gaat het om een 180-tal studenten, een aantal dat in de afgelopen vijf jaar is verdubbeld. En dat is belangrijk, zegt Filip Giraldo van hogeschool PXL, want een diploma is de sleutel naar de toekomst. En dat vindt ook Peter Lemmens, leefloonstudent aan hogeschool PXL.