Een kleine zelfstandige uit Hasselt is acht dagen zijn rijbewijs kwijt omdat zijn mobieltje op de passagiersstoel naast hem lag terwijl hij aan het rijden was. De gsm mag niet binnen handbereik liggen, maar moet in een houder geplaatst worden of opgeborgen zijn, zo werd hem verteld door de agent. De man spreekt van broodroof. Hij voelde zich acht dagen gegijzeld, heeft kosten moeten maken om op zijn werven te geraken. Het parket bevestigt dat een gsm niet op de passagierszetel mag liggen tijdens het rijden, maar een procesverbaal wordt pas uitgeschreven als het toestel ook gebruikt of gemanipuleerd wordt. Wellicht heeft de man de gsm toch vastgehad, zo reageert het parket.