Drie gemaskerde mannen overvallen kledingwinkel in Bosdel

De man die begin maart zijn vrouw Femke Wetzels om het leven bracht in Lanaken, is dood aangetroffen in zijn cel in de Hasseltse gevangenis. Hij pleegde zelfmoord. In het Grand-Café Chaplin aan de Europalaan in Lanaken bracht de 63-jarige man op vrijdagavond 3 maart zijn 38-jarige vrouw met messteken om het leven. Vijf weken eerder had zij hem verlaten na een huwelijk van 16 jaar. Op de dansvloer stak hij Femke meerdere keren in de borststreek. Ze werd nog in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp kon niet meer baten. Na het leven van zijn vrouw beroofd te hebben, slaat de man nu ook de hand aan zichzelf. Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813.