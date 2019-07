Drie twintigers uit Bocholt aangehouden voor drugsfeiten

Het aantal gauwdiefstallen in Hasselt is op zes jaar tijd spectaculair gedaald. In 2012 registreerde politiezone Limburg Regio Hoofdstad nog meer dan 1.000 gauwdiefstallen. Vorig jaar stond dat aantal op 270. De daling is het resultaat van het werk van Team Oliver, een speciaal team binnen de politiezone dat zich specifiek bezighoudt met deze vorm van criminaliteit. Burgemeester Steven Vandeput is tevreden over de cijfers. Hij wil ook verder werk maken van de efficiënte bestraffing van gauwdieven.