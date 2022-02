Solvengo is starter van het jaar

Veel Limburgers stellen zich kandidaat om één van de honderd verwaarloosde honden te adopteren die gisteren in beslag genomen zijn na een inval van de politie in een woning in Lanaken. Dat zegt de Lanakense burgemeester Marino Keulen. Alle honden worden samen opgevangen in het opvangcentrum Dieren in Nood in Kinrooi. De beelden van de fel vermagerde en slecht verzorgde honden hebben duidelijk een gevoelige snaar geraakt bij onze kijkers. Nu volgt eerst een gerechtelijk onderzoek. Het parket beslist allicht over twee maanden of de honden terug naar de eigenaars mogen, of dat ze in het dierenasiel blijven en dus in aanmerking komen voor adoptie.