Droge periode met zonnig nazomerweer op komst

Het weekend start koud met zaterdag bij zonsopkomst 3 tot 8 graden en mogelijk lokaal zelfs vorst aan de grond. Zaterdagmiddag wordt het 12 tot 17 graden. Het is dan droog en wisselend bewolkt. Zondag wordt het met 14 tot 19 graden iets warmer. Ook dan is het overdag droog met een mix van wolken en zon. Maandag trekken enkele buien over het land, maar de dagen daarna volgt een droge periode met vrij zonnig nazomerweer.

De eerste dag van het weekend start behoorlijk koud. In de vroege ochtend is het 3 tot 8 graden en landinwaarts, vooral in de Ardennen, is aan de grond kans op lichte vorst.

De voormiddag verloopt op de meeste plaatsen behoorlijk zonnig. Geleidelijk neemt vanaf het noordwesten de bewolking wat toe, waardoor de zon in de namiddag vaker schuilgaat achter wolken. Het blijft waarschijnlijk wel overal droog. Met maxima van circa 12 graden in de Hoge Venen en 15 tot 17 graden in Vlaanderen is het relatief koud. Middagtemperaturen van 19 of 20 graden zijn gebruikelijk in Laag- en Midden-België in deze tijd van het jaar. Ondanks de vrij lage middagtemperatuur is het uitstekend weer voor buitenactiviteiten zoals een wandeling of een fietstocht. Het waait namelijk nauwelijks.

Zondag een aantal graden warmer

Met zo’n 14 graden op de Ardense toppen en 17 tot 19 graden in alle regio’s ten noorden van Samber en Maas is het op de tweede weekenddag duidelijk warmer dan de dag ervoor. Er waait een zwakke tot hooguit matige wind uit westelijke richtingen en het weerbeeld bestaat uit een mix van wolken en zon. Zondagavond neemt vanaf het westen de kans op regen toe, maar waarschijnlijk valt de eerste regen pas in de nacht naar maandag.

Mooie septemberweek volgt

Maandag trekken enkele buien over het land, gevolgd door opklaringen. Het wordt 16 graden in de Ardennen en 18 tot 20 graden elders. Vanaf dinsdag breekt een droge periode aan met dagelijks veel ruimte voor de zon. De middagtemperaturen komen dagelijks uit tussen 18 en 23 graden.

Tot het weekend buien

Donderdagmiddag trekken buien over ons land en daarbij kan het ook onweren. Op zonnige momenten is het 13 tot 15 graden, maar tijdens buien is het slechts een graad of 10. Vanavond en vannacht zijn de buien vooral voor West-Vlaanderen, maar morgenmiddag komt het in het ganse land weer tot een aantal buien. De middagtemperatuur ligt rond 16 graden bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten.