Een waterdispenser waarmee je een eindeloos gamma aan smaakwaters mee kan creeëren. Dat is Hydrofix. Het idee ontstond tijdens corona bij twee twintigers uit Hasselt. Hydrofix wil inspelen op de vraag van bedrijven om werknemers gezonde alternatieven aan te bieden voor de traditionele frisdrankautomaten. De start-up ontwikkelt ook zelf alle smaken. Dankzij het Pitch your seatprogramma van Limburg Start-Up en LRM krijgt Hydrofix straks ook een stek in het Thor Park in Genk. Sinds deze week staat het prototype op de Corda Campus in Hasselt. Hydrofix is op zoek naar financiering om dat prototype te industrialiseren zodat de waterdispensers op korte termijn hun intrede kunnen maken in bedrijven.